Подпольную международную сеть собачьих боев раскрыл репортер под прикрытием

Ключевым событием расследования стало спасение питбуля Руби.

Репортер под прикрытием раскрыл деятельность британского синдиката, организующего подпольные собачьи бои с участием бойцовых собак по всему миру. Об этом сообщила BBC в программе Spotlight «Собачьи бои: разоблачение», передает издание Daily Mail.

Сети бойцовских собак включали питомники, тренировочные площадки и онлайн-форумы с графическими отчетами боев. Собаки выращивались для участия в боях, а видео и отчеты с матчей распространялись среди зрителей в интернете.

В ходе расследования команда BBC отследила около 40 бойцовских питбулей до питомника Boneyard Kennels, владельцем которого считается Дэвид Паттерсон, тренер по смешанным единоборствам. Паттерсон отрицает участие в собачьих боях.

Ключевым моментом расследования стало спасение двухлетнего питбуля Руби, купленного у владельца питомника Золтана Борбе. Собака была передана в специализированный приют в Амстердаме, где ветеринары выявили множество шрамов от боев и недостаточный вес. Сотрудники приюта наблюдают за Руби и проводят тесты для определения возможности реабилитации.

«Американских питбультерьеров эксплуатируют, потому что они делают все возможное для своего хозяина… и продолжают бороться, несмотря на ужасное состояние», — отметила Джанетт Ривер из Humane World for Animals.

