ООН: реконструкция сектора Газа потребует финансирования в 70 миллиардов долларов

Фото: Reuters/Ammar Awad

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За два года войны там погибли около 68 тысяч человек.

Для реконструкции сектора Газа может потребоваться 70 миллиардов долларов. Об этом сообщил спецпредставитель руководителя Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс на брифинге в Женеве, его слова приводит агентство Reuters.

«Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 миллиардов долларов», — сказал Силлиерс.

В городе Газа проходили одни из самых ожесточенных боев, поэтому значительная часть всех разрушений пришлась именно на то место. По информации Спутникового центра ООН (UNOSAT), в этом городе были повреждены около 83% всех зданий. Кроме того, необходимо разобрать не менее 55 миллионов тонн обломков — под ними все еще могут оставаться тела погибших палестинцев.

Как сообщает агентство, за два года боевых действий на территории сектора Газа погибли около 68 тысяч человек. На восстановление Газы могут уйти десятилетия, и это напрямую зависит от объемов полученного финансирования.

На саммите в Шарм-эш-Шейхе 13 октября представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа. По словам президента США Дональда Трампа, эта сделка является «крупнейшей и самой сложной». Трамп добавил, что третьей мировой войны на Ближнем Востоке не будет, так как никто из стран этого не хочет.

Президент США назвал 13 октября «великим и прекрасным днем», объявив об окончании конфликта в секторе Газа. Он заявил, что прекращение войн является его главной целью во внешней политике.

Ранее 5-tv.ru писал, что мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.