Суд опроверг слухи о скором освобождении некрополиста Москвина

Фото: © РИА Новости/Олег Золото

Он по-прежнему проходит принудительное лечение в психиатрической клинике.

В Нижнем Новгороде суд прокомментировал сообщения о якобы скором освобождении Анатолия Москвина, известного как некрополист, делавший кукол из тел детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Как уточнили в ведомстве, постановлением Ленинского районного суда от 7 мая текущего года Москвину продлен срок принудительного лечения на шесть месяцев. Он продолжает находиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Представители суда подчеркнули, что новых документов или ходатайств относительно изменения меры медицинского характера не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что больница, где содержится Москвин, якобы подготовила документы для его выписки и передачи под опеку родственникам.

Анатолий Москвин был признан недееспособным, по данным журналистов, он почти не ходит и плохо видит. Несмотря на слухи, официально он остается под медицинским наблюдением и освобождать его в ближайшее время не планируется.

