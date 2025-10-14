Женщина в Пермском крае обварила знакомую кипятком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Конфликт случился из-за ревности.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, которую облили кипятком во время бытового конфликта. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в селе Ножовка Частинского муниципального округа. В тот вечер две женщины и их общий знакомый распивали спиртные напитки. Когда хозяйка дома ненадолго вышла, ее спутница положила голову на плечо мужчины. Вернувшись, женщина увидела эту сцену и, не сдержав эмоций, в порыве ревности вылила на соперницу кипяток.

Пострадавшая получила тяжелые ожоги и была доставлена в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Эксперты квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшей по неосторожности.

Следственный комитет уточнил, что 58-летняя подозреваемая задержана. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

