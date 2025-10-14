Иностранец попытался вывезти более 100 кг бивней мамонта из РФ в КНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водителя с ценным грузом задержали на границе в Амурской области.

Гражданин Китая, пытавшийся незаконно вывезти из России в Китай бивни мамонта стоимостью свыше трех миллионов рублей, задержан на границе в Амурской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, водитель транспортной компании из КНР приобрел на территории России восемь распиленных фрагментов бивней шерстистых мамонтов. Общий вес контрабандного груза составил более 116 килограммов. Чтобы скрыть находку от таможенников, мужчина спрятал фрагменты в прицепе своего бескапотного тягача.

При досмотре на границе сотрудники таможни обнаружили запрещенные к вывозу культурные ценности. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса России — незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере.

Подобный случай уже фиксировался в августе текущего года. Тогда двое граждан Китая пытались вывезти из России около тонны бивней мамонта через пункт пропуска в Благовещенске. Против них также были возбуждены уголовные дела, а обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.