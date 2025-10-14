В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

РФ готова на к мирному урегулированию конфликта, но не собирается отказываться от собственных интересов.

Россия готова к мирному решению украинского вопроса, но не собирается отказываться от собственных интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия в настоящий момент, за неимением альтернатив, продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — заявил официальный представитель Кремля.

Так Песков ответил, на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эммануэль Макрон уделяет много внимания украинскому кризису, пытаясь отвлечь граждан от неудач во внутренней политике. Однако, по словам профессора университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизена, такие попытки переключить внимание не принесут успеха, поскольку во французском обществе растет усталость от темы Украины.

