«Не доживет до важных событий»: дети Брюса Уиллиса скорбят из-за болезни отца

У 70-летнего актера диагностирована лобно-височная деменция.

Дети американского актера Брюса Уиллиса — 13-летняя Мейбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн — сильно переживают из-за диагноза отца. Об этом жена голливудской звезды Эмма Хеминг сообщил в интервью Vogue Australia.

У 70-летнего актера диагностирована лобно-височная деменция — форма болезни, которая постепенно нарушает функции мозга, связанные с личностью, речью и поведением.

«Они скорбят, они так скучают по папе. Он не доживет до важных событий, это тяжело для них — но дети стойкие», — сказала Хеминг.

Она отметила, что сама также учится справляться с болезнью мужа и управлением его состоянием, оцениваемым в 250 миллионов долларов (20 миллиардов рублей). Эмма объяснила, что переезд Уиллиса в отдельную квартиру с круглосуточным уходом был необходимым шагом.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня», — рассказала она.

Болезнь, диагностируемая у Уиллиса, приводит к изменениям личности, из-за чего пациенты могут неправильно распоряжаться финансами даже при поддержке помощников.

