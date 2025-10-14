Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В противном случае Незалежная исчезнет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на завершении украинского конфликта прямо сейчас, чтобы сохранить существование Украины. Об этом белорусский лидер заявил на совещании, посвященном международной обстановке и развитию белорусско-американских отношений, его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — отметил Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия готова принять участие в инициативах США по урегулированию украинского кризиса.

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — добавил президент Белоруссии.

Также, по словам Лукашенко, «некоторые» уже обращают внимание на западные области Украины, в то время как республика смотрит в мирном направлении.

«Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать», — заверил белорусский лидер.

