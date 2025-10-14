Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас
Лукашенко: конфликт на Украине должен закончится сейчас, иначе Украина исчезнет
В противном случае Незалежная исчезнет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на завершении украинского конфликта прямо сейчас, чтобы сохранить существование Украины. Об этом белорусский лидер заявил на совещании, посвященном международной обстановке и развитию белорусско-американских отношений, его слова приводит агентство БЕЛТА.
«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — отметил Лукашенко.
Кроме того, Белоруссия готова принять участие в инициативах США по урегулированию украинского кризиса.
«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — добавил президент Белоруссии.
Также, по словам Лукашенко, «некоторые» уже обращают внимание на западные области Украины, в то время как республика смотрит в мирном направлении.
«Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать», — заверил белорусский лидер.
