«Приветствуем»: Песков о стремлении Трампа урегулировать конфликт на Украине

Россия открыта к мирному диалогу.

Россия приветствует стремление президента США Дональда Трампа привести к завершению украинский конфликт после подписания мирного соглашения по сектору Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, мы приветствуем такие намерения», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера вновь подчеркнул, что наша страна открыта к мирному диалогу. Песков также отметил эффективность деятельности спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа и надеется, что его таланты помогут завершить и конфликт на Украине.

«И, надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа помогут сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться. Президент США назвал урегулирование конфликта в секторе Газа ни с чем несравнимым опытом. На саммите в Шарм-эль-Шейхе 13 октября представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа. По словам американского президента, эта сделка является «крупнейшей и самой сложной». Трамп добавил, что третьей мировой войны на Ближнем Востоке не будет, так как никто из стран этого не хочет.

