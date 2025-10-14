На 85-м году жизни умер режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай

Иранский режиссер Насер Таджвай умер на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончался известный иранский кинорежиссер и сценарист Насер Таджвай. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга — актриса и продюсер Марзие Вафамехр, передает The Punch.

Иные подробности, в том числе причина смерти деятеля искусства, не сообщаются.

Насер Таджвай родился 11 июля в 1941 году в Иране. Он закончил Тегеранский университет.

В качестве постановщика Насер начал работать с конца 1960-х. Он снимал игровое, документальное кино, а также телесериалы. В списке его лент — «Капитан Хоршид» (по мотивам романа «Иметь и не иметь» Хемингуэя. — Прим. ред.), «Сказки Киша», «Горький чай», «Проклятие» и другие проекты.

Насер Таджвай — лауреат и номинант многочисленных наград. Среди них — Золотая пальмовая ветвь. Ее он получил за ленту «Сказки Киша», снятую в 1999 году.

