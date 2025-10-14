Песков сообщил об отсутствии новых контактов с Турцией по конфликту на Украине
Песков: новых контактов с Турцией по украинскому вопросу пока не было
Пресс-секретарь отметил, что лидеры обеих стран могут быстро договориться.
Новых контактов Москвы с Анкарой по конфликту на Украине нет. Об этом 14 октября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
«Нет, пока не было (контактов — Прим. ред.). Вы знаете, что Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора, но пока не было таких намеков», — заявил он в ходе брифинга.
На саммите в Египте 13 октября президент США Дональд Трамп выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за его вклад в разрешение конфликта в секторе Газа. Он подчеркнул крепкие и продуктивные отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Впоследствии Трамп также отметил, что турецкий лидер может сыграть важную роль в содействии урегулированию конфликта в Украине.
