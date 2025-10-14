Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Это стало возможным благодаря активным наступательным действиям группировки войск «Центр».

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Балаган, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 14 октября сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий установили полный контроль над населенным пунктом.

Кроме того, подразделения армии России успешно продвигаются в восточных кварталах Дмитрова, также расположенного в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили до 550 человек.

Помимо живой силы, украинские боевики лишились нескольких единиц военной техники. По информации Минобороны, были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть пикапов, использовавшихся для переброски личного состава и вооружения, а также одно артиллерийское орудие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

