Путин и Токаев обсудили развитие сотрудничества между Москвой и Астаной

В скором времени планируется визит президента Казахстана в Россию.

Развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Астаны с учетом предстоящего визита главы Казахстана в Россию обсудили сегодня Владимир Путин и Косым-Жомарт Токаев.

Разговор состоялся по телефону. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее 5-tv.ru писал, что совместные учения «Нерушимое братство — 2025» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начались в Таджикистане.

В мероприятиях примут участие военные из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Данные учения направлены на отработку подготовки и проведения миротворческих операций Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Впервые в рамках подобных мероприятий проводятся учения по «ликвидации источников биологических угроз». Некоторые фазы «Нерушимого братства — 2025» совпадут с заключительным этапом антитеррористических учений СНГ «Содружество Антитеррор-2025».

