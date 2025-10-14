Валя Карнавал поразила фанатов кардинальными изменениями во внешности

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер решилась на очень смелый эксперимент.

Блогер и певица Валя Карнавал кардинально изменила имидж, представ перед поклонниками с новой прической. Кадры с обновленным образом девушка опубликовала на своей странице в социальной сети.

На видео Валя предстала с коротким каре и прямой челкой. Ее светлые локоны сменил насыщенный темный оттенок, что придало образу более зрелый и загадочный вид. Поклонники сразу заметили перемены и принялись активно обсуждать их в комментариях. Многие отметили, что новая прическа делает девушку похожей на голливудских звезд, а часть подписчиков заявила, что она «выглядит как совсем другой человек».

Известно, что ранее артистка делилась своим преображением за последние годы — по словам Вали, она похудела почти на 17 килограммов. Тогда публика неоднозначно отреагировала на изменения, обвинив девушку в чрезмерном увлечении внешним образом и возможных пластических вмешательствах.

Теперь же фанаты признали, что свежий стиль придал Валентине уверенности и подчеркнул ее индивидуальность. Многие сочли этот шаг символом взросления и перехода к новому этапу в творчестве молодой артистки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.