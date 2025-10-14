Тревожные сигналы: принц Гарри мог избежать женитьбы на Меган Маркл

Radar Online: Принц Гарри не женился бы на Маркл, если бы его мать была жива

Конфликта с королевской семьей при таком раскладе тоже бы не возникло.

Принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы его мать, принцесса Диана, была жива. Такое мнение высказал бывший помощник покойной принцессы Пол Баррелл, который более десяти лет служил в королевской семье и был одним из самых доверенных лиц Дианы. Об этом сообщило Radar Online.

Баррелл заявил, что смерть Дианы в 1997 году оставила Гарри «в эмоциональном вакууме» и сделала его особенно уязвимым в поисках любви и поддержки. По словам экс-дворецкого, принц нашел в Меган те качества, которые ассоциировались у него с матерью.

«Когда Гарри услышал слова „мы с тобой могли бы изменить мир“, он слышал не голос Меган, а голос Дианы», — отметил Баррелл.

Он уверен, что, если бы принцесса была жива, она стала бы для сына «успокаивающей рукой» и помогла бы ему более трезво взглянуть на отношения.

Другой источник, близкий к королевской семье, добавил, что Диана «заметила бы тревожные сигналы» — не столько в самой Меган, сколько в давлении прессы и растущей изоляции Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл познакомились в 2016 году на свидании вслепую в Лондоне. Уже через два года они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а за их свадьбой наблюдали почти два миллиарда зрителей по всему миру. Однако в последующие годы отношения супругов с остальной частью королевской семьи заметно осложнились. В 2020 году пара отказалась от королевских обязанностей и переехала в Калифорнию.

Баррелл считает, что Диана не допустила бы нынешнего конфликта между Гарри и его семьей.

«Она стала бы тем мостом, который удержал бы их вместе», — заявил он.

