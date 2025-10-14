Лукашенко: Белоруссия готова заключить большую сделку с США
Однако должны быть учтены интересы Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов заключить большую сделку с США, если в ней будут учтены интересы Минска. Об этом политик заявил на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы», — цитирует агентство «БелТА» белорусского лидера.
Главное, по словам Александр Лукашенко, — соблюсти интересы Минска.
«На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — добавил политик.
Также президент Белоруссии подчеркнул, что политика возобновления отношений с Соединенными Штатами должна строиться прежде всего на интересах страны.
В августе 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По итогу американский лидер назвал беседу со своим белорусским коллегой очень хорошей. Лукашенко также остался доволен диалогом с Трампом.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk. По его мнению, Трамп в любой момент может передумать и отказать в поставке оружия Киеву.
