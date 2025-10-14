Невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Ron Adar

Тело обнаружили у парковки торгового центра в Калифорнии.

Невестку экс-кандидата в президенты США и бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни — 64-летнюю Кэрри Элизабет Ромни — нашли мертвой у парковки торгового центра в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.

По предварительным данным, женщина могла погибнуть в результате падения с высоты, однако окончательные выводы следствие пока не сделало. Представители бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили, что расследование обстоятельств трагедии может занять несколько месяцев.

Правоохранительные органы рассматривают версию несчастного случая, исключая криминальный мотив. Отмечается, что признаков насилия на теле погибшей обнаружено не было.

Митт Ромни подтвердил смерть родственницы и выразил соболезнования, попросив общественность проявить уважение к частной жизни семьи. Он отметил, что Кэрри «привносила тепло и любовь в их жизнь».

Ранее в США и за рубежом происходили схожие трагические случаи с известными фигурами. Так, в мае 2024 года бывший инженер Boeing Джон Барнетт был найден мертвым в собственном автомобиле, а в августе журналист Титони Кук погиб в Киеве при невыясненных обстоятельствах.

