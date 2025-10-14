В Кремле оценили возможность встречи Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Обмен заключенными с Израилем проходил в рамках договоренностей, заключенных 9 октября в Египте.

В Кремле разделяют общую радость в связи с освобождением уроженца Донбасса Максима Харкина из плена ХАМАС. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, планирует ли глава России Владимир Путин в ближайшее время встретиться с Максимом Харкиным, Песков ответил отрицательно.

«Пока таких планов нет. Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

До этого мать Максима Харкина, Наталья, у которой есть паспорт Российской Федерации, заявила, что ее сын выжил и может вернуться домой только благодаря Владимиру Путину. Семья планировала приехать в Москву, чтобы лично поблагодарить главу государства.

В понедельник, 13 октября, участники палестинского движения ХАМАС в рамках соглашения с Израилем отпустили на свободу 20 заложников. Среди них был и Максим Харкин. Он провел в плену около двух лет. После того, как Красный Крест передал всех заложников ЦАХАЛ, их отправили в больницу на медицинский осмотр.

Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль подтвердил освобождение из плена ХАМАС Максима Харкина.

