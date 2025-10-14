Фото: Reuters/YOAN VALAT

Президент США назвал урегулирование конфликта в секторе Газа ни с чем несравнимым опытом.

Страны Ближнего Востока должны объединиться и «довести дело до конца» — сохранить мир в регионе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети X.

«Теперь все эти великие страны, которые так долго и упорно боролись за регион, должны объединиться и сделать дело! Газа — лишь часть этого. Главное — мир на Ближнем Востоке!» — написал политик в посте.

Также Трамп назвал урегулирование конфликта в секторе Газа ни с чем несравнимым опытом.

«Возвращаюсь домой, в очень безопасный и красивый Вашингтон, округ Колумбия», — написал американский лидер.

На саммите в Шарм-эль-Шейхе 13 октября представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа. По словам американского президента, эта сделка является «крупнейшей и самой сложной». Трамп добавил, что третьей мировой войны на Ближнем Востоке не будет, так как никто из стран этого не хочет.

Президент США назвал 13 октября великим и прекрасным днем, объявив об окончании конфликта в секторе Газа. Он заявил, что прекращение войн является его главной целью во внешней политике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден поблагодарил Трампа за достижение мира в секторе Газа. Накануне мировые лидеры закрепили окончание войны на Ближнем Востоке.

