В Липецке мужчина зарубил бабушку топором и лег спать рядом

Бытовая ссора закончилась кровавой расправой.

В Липецке 25-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной бабушки, которую он забил кухонным топором. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 10 октября в квартире дома на улице Бехтеева. Мужчина, проживавший вместе с бабушкой, в ходе конфликта нанес женщине множественные удары по шее, в результате чего у пенсионерки произошла острая кровопотеря, и она скончалась на месте.

Родственники позже обнаружили подозреваемого спящим в той же квартире. Предположительно, после содеянного он просто лег отдыхать, не пытаясь скрыться.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, проводятся судебные экспертизы.

Также проверяется вменяемость фигуранта. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, чтобы определить мотив и детали произошедшего.

Ранее мужчина, который в Новой Москве убил топором полковника в отставке и его супругу, был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Преступление произошло в августе 2024 года в одном из домов деревни под Троицком. Злоумышленнику 38 лет, он родом из одной из стран ближнего зарубежья.

По информации 5-tv.ru, обвиняемый работал в доме престарелых и помогал пожилым людям по хозяйству. В тот день он жестоко напал на 82-летнего Виктора Селезнева и его 80-летнюю супругу, нанеся им смертельные удары топором. По предварительным данным, мотивом убийства стали материальные причины.

