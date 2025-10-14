Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

В форуме вновь примут участие иностранные представители.

Достигнутые на форуме «Российская энергетическая неделя-2025» договоренности послужат развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям мероприятия.

В приветствии, опубликованном на сайте Кремля, глава России отметил, что в форуме вновь примут участие зарубежные представители деловых и научных кругов, политики и эксперты. Вместе они обсудят актуальные проблемы, которые сегодня стоят перед отечественным и глобальным ТЭК.

По словам Владимира Путина, современная энергетика — высокотехнологичная и динамичная отрасль. Именно она предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки.

«И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что участие делегатов форума в пленарных заседаниях послужит не только дальнейшему развитию ТЭКа, но и укреплению международного партнерства.

