Русский след: ВМС США поздравили с 250-летием с помощью фото крейсера «Варяг»

Это не первый пост от американских военных, где фигурируют корабли РФ.

Военно-морской флот США поздравили с 250-летием фотографией российского ракетного крейсера. Национальный музей «морских котиков» опубликовал праздничный пост. И пользователи сразу же обратили внимание, что на фото — гвардейский крейсер «Варяг», который с 1996 года является флагманом российского Тихоокеанского флота.

И хотя музей оперативно снес публикацию, скриншот остался на других страницах, сделавших репост. Журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун, также заметивший ошибку, отметил, что она — лишь звено в цепи многочисленных постов, выложенных американскими военными, на которых фигурируют именно российские корабли. А в комментариях многие напомнили недавний эпизод, когда Пентагон опубликовал картинку с российскими триколорами ко дню американского флага.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Евросоюза занимаются настоящим морским разбоем в нейтральных водах.

