По демографии бьет насильственная мобилизация и отъезд граждан за рубеж.

Мобилизационный беспредел наносит оглушительный удар по демографии Украины. По сути, численность населения страны стремительно падает. И об этом говорят даже признанные на Украине аналитики. Например, экс-министр экономики, а ныне президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов однозначно заявил, что всего за десять лет число граждан может уменьшиться наполовину. А исправить это можно лишь одним способом.

«Мой пессимистический прогноз — это 10-15 миллионов останется. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем принимать мигрантов, и не десятками тысяч. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, и оцените соотношение пенсионеров к людям, которые должны работать. Это будет другая Украина. Это уже критично», — сказал президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Впрочем, бывший министр не уточнил, кто из мигрантов захочет поехать на Украину, если туда не хотят возвращаться даже ее граждане за рубежом. Причем не только из-за повальной мобилизации, но и из-за чудовищных финансовых проблем. Ведь госдолг Украины уже превысил десять триллионов долларов, а ресурсы страны, по сути, переданы США в рамках сделки с Трампом. Потому киевский режим будет всячески сокращать соцподдержку и повышать налоги, чтобы хоть как-то не обанкротиться.

