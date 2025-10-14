«У меня два сына»: почему Николай Расторгуев отказался петь дуэтом с Павлом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Не все дети артиста пошли по стопам отца.

Народный артист РФ и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев отказался петь дуэтом с сыном. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.

Артист признался, что не думал о совместной работе с наследниками. Однако записывать дуэт он не согласен. Если и сотрудничать с сыновьями, то сразу с обоими.

«У меня два сына. Я не могу с кем-то одним сделать. Значит, надо втроем», — заявил певец.

Старший сын Расторгуева Павел сейчас задействован в этно-опере «Князь Владимир». Там он играет роль воеводы Федора. Этого же персонажа ранее исполнял сам народный артист РФ. Однако из-за плотного гастрольного графику ему пришлось отказаться от работы в постановке.

Младший наследник певца Николай занимается бизнесом. Хотя в школьные годы состоял в хоре и даже участвовал в озвучивание мультфильма.

