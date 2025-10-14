Пилюля молодости: можно ли использовать ретинол до 30 лет

Фото: 5-tv.ru

Использование ретинола до 30 лет может помочь отсрочить старение. Таким мнением с Газета.ру поделилась дерматолог Галина Амосова.

Эксперт пояснила, что первые процессы старения в коже запускаются в период между 25 и 30 годами. Однако внешне это не всегда заметно. Поэтому использование ретинола в этом возрасте помогает поддерживать обновление клеток и отодвинуть появление морщин. Это связано с тем, что препарат наиболее эффективен именно на этапе профилактики.

Ретинол, как отметила Амосова, также способствует выработке коллагена и эластина — белков, которые отвечают за упругость и плотность кожи.

«Научно доказано, что это единственный компонент, который работает и как средство коррекции, и как профилактика старения», — заметила дерматолог.

Галина Амосова рассказала, что при использовании средств с ретинолом нужно защищать кожу с помощью SPF-крема. Если этого не делать, эффект от его применения будет равен нулю.

Еще важно учитывать тип кожи: для сухой и чувствительной — делать упор на увлажнение и барьерный уход, для жирной — выбирать легкие текстуры. Дерматолог отметила, что при профилактике старения до 30 лет оптимальны концентрации препарата от 0,2% до 0,35–0,4%. Более низкое значение можно использовать на этапе адаптации.

