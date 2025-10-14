«Внешне похож»: Расторгуев оценил работу сына в этно-опере «Князь Владимир»

Расторгуев: у сына получается заменять отца в этно-опере «Князь Владимир»

Лидер группы «Любэ» играл в постановке воеводу Федора так же, как и его наследник.

Старший сын народного артиста РФ Николая Расторгуева Павел Расторгуев хорошо справляется с работой в этно-опере «Князь Владимир», где когда-то играл его именитый отец. Такую оценку творчеству наследника дал лидер группы «Любэ» корреспонденту 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.

«Замечательно! У него получается, чему я очень рад. Молодец! Ему это нравится, к тому же. Путь он занимается», — отметил артист.

Расторгуев-старший напомнил, что когда-то он сам играл в данной постановке эту же роль воеводы Федора. Но из-за плотного гастрольного графика от «Князя Владимира» пришлось отказаться. Тогда-то на смену народному артисту РФ и пришел Павел.

Отметил исполнитель и его сходство с наследником.

«У него очень похож тембр голоса и внешне похож, а в гриме тем более», — подчеркнул Расторгуев-старший.

