Можно есть, сколько угодно: ученые нашли овощи, нейтрализующие вред сахара

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эти продукты защищают организм от метаболических нарушений.

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что лук и чеснок снижают вредное воздействие сахара на организм. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам руководителя исследования, кандидата медицинских наук Чолсун Чжана, секрет в содержании особой клетчатки — инулина.

«Инулин способен изменять состав микрофлоры кишечника таким образом, что бактерии начинают уничтожать часть фруктозы до ее попадания в печень», — пояснил ученый.

Результаты экспериментов показали, что этот процесс снижает нагрузку на печень и может помочь предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени и инсулинорезистентность. Кроме того, инулин способствует превращению остатков сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион, которые поддерживают работу печени и защищают ее от воспалений.

Исследователи отметили, что это открытие поможет лучше понять причины скрытых метаболических нарушений у людей с нормальной массой тела. Новые данные могут лечь в основу создания специализированных диет для профилактики сахарного диабета и других обменных заболеваний.

Ранее, как напоминает издание, иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон советовали включать в осенний рацион продукты, укрепляющие иммунитет, такие как натуральный йогурт и кефир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.