Медведь оторвал голову грибнику

В Японии медведь напал на пожилого грибника и растерзал его насмерть. Трагедия произошла в префектуре Ивате. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как уточняется, мужчина старше 70 лет отправился в лес за грибами в среду, 8 октября, и не вернулся домой. Родные забили тревогу, после чего была организована поисковая операция. Спасатели нашли останки грибника спустя некоторое время.

По данным следователей, тело было сильно изуродовано, а голова отделена от туловища. Эксперты пришли к выводу, что мужчина погиб в результате нападения медведя.

По информации японского министерства окружающей среды, за последние месяцы количество подобных случаев значительно возросло. Только с апреля по сентябрь текущего года от нападений диких животных пострадали не менее 103 человек.

Рост числа атак специалисты связывают с нехваткой естественного корма в горах и активным сбором урожая людьми, из-за чего медведи все чаще выходят к населенным пунктам.

