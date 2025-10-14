Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ales Utouka

У спутников, пролетающих над этим местом может давать сбой оборудование.

Ученые зафиксировали расширение Южно-Атлантической магнитной аномалии. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕSA).

Благодаря группе специальных спутников ученым удалось обнаружить, что с 2014 года Южно-Атлантическая магнитная аномалия увеличилась на площадь, соизмеримую с половиной континентальной Европы. Увеличение происходит не равномерно, а смещено по направлению к Африке.

В этом месте магнитное поле Земли слабее всего, и значительное расширение данной области беспокоит ученых. В первую очередь это влияет на спутники и самолеты, которые пролетают над данным местом. Дело в том, что зона радиации в Южно-Атлантической аномалии выше, и из-за этого из строя может выходить оборудование.

«Южно-Атлантическая аномалия — это не просто один блок. По отношению к Африке она меняется иначе, чем к Южной Америке. В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать более интенсивным образом», — пояснил Крис Финли — ведущий автор исследования.

