Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»

Президент Венесуэлы обвинил ее в попытках подорвать суверенитет страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме высказался о лидере несистемной оппозиции Марии Корине Мачадо, ставшей лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщает венесуэльская газета El Universal.

«Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону», — заявил Мадуро, комментируя призывы Мачадо к иностранному вмешательству.

Как отмечает издание, глава государства подчеркнул готовность венесуэльского народа защищать родину от тех, кто выступает против мира, построенного на достоинстве и равенстве.

«Мы хотим мира, и у нас будет мир, но мир со свободой, с суверенитетом», — подытожил Мадуро.

Прозвище «Сайона», использованное президентом, отсылает к мстительному духу из венесуэльского фольклора.

Нобелевский комитет присудил премию мира Марии Корине Мачадо на прошлой неделе. Оппозиционерка, которой запрещено занимать государственные должности до 2030 года, ранее возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса — главного соперника действующего правительства на выборах 2024 года. После голосования Мачадо перестала появляться на публике. По данным властей, она покинула страну и находится в Испании.

Ранее, в 2015 году, Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции, но продолжила политическую деятельность. В октябре 2023 года она победила в праймериз своего движения, сменив Хуана Гуаидо на посту лидера антиправительственного блока. Ее поддерживают несколько западных стран, несмотря на запреты со стороны венесуэльских властей.

