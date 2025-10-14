В России автомобилисты предлагают ограничить рост цен на топливо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Обсуждается идея введения предельного уровня стоимости бензина и дизеля.

Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на автозаправках, чтобы ограничить рост стоимости топлива. Об этом сообщает издание «Известия».

Союз направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с предложением закрепить специальный механизм регулирования цен.

Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что контрольный индекс мог бы рассчитываться по средней цене топлива в регионе за конкретный день 2024 года с учетом накопленной инфляции. По его словам, такая мера поможет избежать резких скачков цен на фоне повышенного внимания правительства к ситуации на топливном рынке.

Ранее отмечалось, что в некоторых регионах, включая Тамбовскую, Тверскую и Липецкую области, несетевые автозаправки начали ограничивать продажу топлива и увеличили стоимость примерно на 10%. Разница с прайсами крупных сетей достигала 5–8 рублей за литр.

В ФАС подтвердили получение обращения и сообщили, что документ будет рассмотрен в установленном порядке. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на 12 тысячах АЗС по стране и уже расследует дело против компании «Газпром ГНП продажи» из-за снижения объемов поставок бензина на бирже.

