«Места все заняты»: Филипп Киркоров рассказал о татуировках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У певца есть проверенный мастер.

У народного артиста РФ Филиппа Киркорова не осталось места на теле для новых тату. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

«У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер… Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты», — признался певец.

Кроме того, артист особо подчеркнул, что наносить татуировки нужно только у проверенных мастеров. Киркоров заявил, что у него есть такой специалист, поэтому он и не пошел на подобную процедуру, пока был в Таиланде.

Ранее артист ездил в Таиланд для съемок видео на новую песню с певицей MARGO и своим директором Максимом Ситником.

Первое тату, которое нанес на тело Киркоров, — это фамильный герб со своим портретом на спине. Он продемонстрировал его на шоу «Сокровище императора». С тех пор король шоу-бизнеса забил 90% своего тела различными изображениями и надписями. Последним тату на данный момент стало изображение голубя на шее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров запретил своей 13-летней дочери Алле-Виктории делать пирсинг.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.