На Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек за неполные сутки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобные явления могут вызывать головные боли, проблемы с давлением и сердцем, а также слабость и нарушение сна.

Ученые зарегистрировали на Солнце 15 мощных вспышек. И это только за последние сутки. Причем три из 15 вспышек относятся к уровню М — предпоследнему классу мощности. Остальные находятся в диапазоне класса C.

Подобные явления могут вызывать головные боли, проблемы с давлением и сердцем, а также слабость и нарушение сна. В такие периоды метеозависимым людям следует внимтельно следить за свои здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX