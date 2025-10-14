В Кемерове вынесли приговор должнику, прокатившему судебного пристава на капоте

Фото, видео: 5-tv.ru

Жителю Кузбасса грозило пожизненное заключение.

В Кемерове вынесли приговор должнику, который прокатил пристава на капоте через полгорода, а после сбил сотрудника ГИБДД. Все произошло год назад в Кисилевске. Неплательщик сел за руль и наехал на представителя власти. Пристав запрыгнул на капот, после чего преступник начал петлять по улицам города и пытался скинуть судебного исполнителя. Какое наказание настигло должника — знает корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Именно в этот момент ему, наверное, и пришло осознание того, что дав лишь раз волю неконтролируемой ярости, он испортил себе жизнь навсегда. В суде огласили приговор Зограку Давтяну, который устроил судебному приставу экстремальный заезд на капоте собственной машины.

Обвинение по особо тяжкой статье за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов подсудимый Давтян получил ровно год назад. За безрассудные действия, которые совсем не к лицу человеку его возраста.

Пристав пришел арестовать машину Давтяна в счет долга. Цена вопроса — 340 тысяч рублей. Однако требования должник посчитал необоснованными. Всеми способами пытался уговорить сотрудника ССП не отбирать единственное средство передвижения, а когда доводы не помогли, решился на крайние меры. Сел за руль и дал по газам, при этом наехав на ногу судисполнителю.

«Мне пришлось запрыгнуть на капот автомобиля во избежания получения более тяжелых травм. Возможность спрыгнуть с авто у меня отсутствовала», — рассказал пострадавший судебный пристав Алексей Останков.

Что происходило потом — больше напоминает эпизод из фильмов про экстремальное вождение. Весь путь должника с пассажиром на капоте снял видеорегистратор в салоне машины. Хулиган петлял по улицам города, выезжал на встречную полосу, делал резкие маневры: пытался скинуть с капота судебного исполнителя и параллельно угрожал ему расправой.

Разъяренный должник вел себя на столько агрессивно, что последствия его действий трудно было предугадать. Любой участник дорожного движения или пешеход становились его потенциальной жертвой. Несколько раз он едва не протаранил патрульные машины полицейских. А остановить его смог водитель грузовика, который просто перекрыл ему проезд на повороте.

За посягательство на жизнь судебного пристава ему могло грозить вплоть до пожизненного заключения. Суд же отправил его за решетку на двенадцать с половиной лет. Это лишь на полгода больше разрешенного уголовного-процессуальным кодексом в таких случаях минимального наказания. Но учитывая немолодой возраст подсудимого, такое решение — все равно, что билет в один конец. Если адвокатам не удастся обжаловать приговор и скостить срок.

