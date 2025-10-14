Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Башкирии из-за гололеда остановилось движение.

Сразу несколько российских регионов оказались во власти снежного циклона. Больше всего досталось Башкирии. На скользких трассах многокилометровые пробки и десятки аварий. Автомагистраль до Уфы парализовало полностью - большегрузы проваливаются на обочине, а легковушки улетают в кювет.

Зима в октябре пришла и в Челябинскую область. Снег там будет идти еще как минимум сутки. А в Хабаровском крае жители одного из поселков замерзают в собственных квартирах. В регионе заметно подморозило. Но из-за сгоревшей котельной, которую не успели отремонтировать, тепло дали позже обычного. Дома еще не прогрелись. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX