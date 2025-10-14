Опасный газовый гигант: Юпитер может направить в сторону Земли сотни астероидов

Фото: www.globallookpress.com/ESA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые прозвали его «космическим дирижером» из-за способности менять траекторию движения малых тел.

Гравитация Юпитера в ближайшее столетие может изменить направление движения малых небесных тел. Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и Института астрономии РАН выделили 342 астероида, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли. Об этом сообщили «Известия».

Согласно результатам анализов, в ближайшее столетие произойдет сближение 854 астероидов с планетой-гигантом. С помощью компьютерного моделирования исследователи установили, что с равной долей вероятности Юпитер может как отклонить астероиды, так и послать их прямо в сторону Земли.

Причиной такого поведения гиганта является его особенность: гравитация Юпитера зачастую притягивает астероид или комету ровно настолько, чтобы изменить их орбитальный путь вокруг Солнца, направив их ближе к орбите Земли.

Исходя из данных расчетов, 342 каменистых тела пройдут на дистанции менее 0,01 а. е. (около 1,5 миллионов километров) от Земли, тем самым представляя угрозу планете.

Как отметили ученые, из-за своей массы Юпитер является «защитником» планет земной группы (таких как Марс, Меркурий, Венера и Земля). Благодаря своей мощной гравитации гигант способен притягивать и поглощать самые разные прилетающие объекты Солнечной системы.

В то же время Юпитер может выступать и в роли «космического дирижера», меняя траекторию движения малых тел.

Исследования показывают, что в космосе нет ничего постоянного: безвредные объекты после сближения с планетой-гигантом могут стать опасными. Это означает, что необходимо вести регулярный мониторинг всех подобных тел, даже безопасных на первый взгляд.

Ранее 5-tv.ru рассказал о наступлении глобального потепления на Земле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX