В России цены на лекарства выросли на 14% за год

В основном подорожали препараты, не входящие в список ЖНВЛП.

В России за год цены на лекарства выросли в среднем на 14%, тем самым превысив уровень инфляции. Это связано с повышением операционных расходов у аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Основной рост цен затронул те лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такая тенденция стала причиной увеличения покупок россиянами более крупных упаковок и переходу на онлайн-платформы.

Повышение цен в первую очередь коснулось таких лекарственных препаратов, как кеторол — подорожание составило 30%, а также нафазолин и дротаверин (на 25% и 15% соответственно).

По мнению экспертов, кроме роста операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, увеличение стоимости связано также с дорожающими энергоносителями. Объясняется это тем, что практически вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте.

Подорожание дизеля и бензина приводит, в свою очередь, к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства.

