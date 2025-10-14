Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки правобережья Днепра оператор нашего дрона-разведчика выявил передвижение живой силы противника, сопроводив украинских боевиков до места дислокации, откуда неоднократно производились запуски различных видов дронов. Воздушные разведчики передали координаты на пункт управления, затем команду и местоположение врага получил мобильный расчет ударных дронов. По итогу через несколько десятков минут точным ударом FPV-дрона с осколочно-фугасным снарядом пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

