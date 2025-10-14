Велосипедистка Правилова спела гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов»

Фото, видео: 5-tv.ru

Серебряный призер из Литвы из-за этого отказалась фотографироваться с нашей спортсменкой.

Еще один конфликт произошел на чемпионате по велоспорту в Нидерландах. Там первое место заняла наша Дарья Правилова, которая выступала в нейтральном статусе, что не помешало ей исполнить российский гимн под бетховенскую «Оду к радости».

А вот во время же общей фотографии литовская спортсменка отказалась встать рядом с Дарьей.

