Велосипедистка Правилова спела гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов»
25 0
Правилова спела на ЧМ гимн РФ поверх композиции для нейтральных спортсменов
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Серебряный призер из Литвы из-за этого отказалась фотографироваться с нашей спортсменкой.
Еще один конфликт произошел на чемпионате по велоспорту в Нидерландах. Там первое место заняла наша Дарья Правилова, которая выступала в нейтральном статусе, что не помешало ей исполнить российский гимн под бетховенскую «Оду к радости».
А вот во время же общей фотографии литовская спортсменка отказалась встать рядом с Дарьей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX