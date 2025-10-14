Конфликт перерос в хаос: в Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка

Фото, видео: 5-tv.ru

В итоге до конца сезона дисквалифицированы тренеры обеих команд и два игрока.

Русский язык стал причиной массового побоища, которое произошло во время латвийского чемпионата по хоккею. После жесткого столкновения на площадке тренер одной из команд крикнул игроку соперников: «Убирайся из Латвии!» Эта националистическая фраза прозвучала как приказ в атаку.

В итоге судьями принято максимально жесткое решение — четыре человека, в том числе двое тренеров, дисквалифицированы до конца сезона. Еще трое игроков пропустят ближайшие две игры. А одному после этой потасовки пришлось зашивать голову.

