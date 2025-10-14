Без ключевых игроков: мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе

Фото, видео: Reuters/YOAN VALAT; 5-tv.ru

Следующий этап выполнения соглашения остается крайне сложным.

Да, сегодня действительно первый день без обстрелов. Но, пожалуй, ни Тель-Авив, ни ХАМАС не готовы поручиться, что мир удастся сохранить. Ведь после обмена пленными и заложниками необходимо решить самый спорный и самый сложный вопрос. Собственно то, из-за чего и начинаются все эти конфликты — проблему границ и статуса территорий.

Арабские страны и Израиль снова пойдут с протянутой рукой к США. Да в целом уже пошли, учитывая, что международный саммит по миру на Ближнем Востоке больше напоминал чествование Трампа. А он всячески старался показать, кто в доме хозяин, своим излюбленным способом — рукопожатием, очень близким к борьбе. И этот поединок сегодня вчистую проиграл Эмануэль Макрон. У них с американским лидером был самый долгий контакт. Хотя корреспондент «Известий» Александр Романов заметил еще несколько интересных моментов.

Кадры из Египта. Турецкий лидер Эрдоган не сдержался и дал пару советов коллеге из Италии Джордже Мелони. Участники так называемого «Саммита мира» коротают время в ожидании президента США: Дональд Трамп должен был приехать несколько часов назад, но задержался в Израиле.

В Шарм-эш-Шейхе, где начинается саммит, посвященный послевоенному устройству Палестины, Трампа лично встречал президент Египта. А еще Ас-Сиси пообещал вручить американскому гостю «Орден Нила» — высшую награду страны.

Для Трампа это будет уже второй драгоценный подарок за сегодняшний лень: до того он побывал в Израиле, где премьер Нетаньяху подарил ему золотого голубя. Израильтяне организовали прием так, чтобы американскому гостю понравилось. Толпы фанатов скандировали: «Спасибо, Трамп!».

Потом приглашение выступить в парламенте страны, причем большинство законодателей надели красные кепки с надписью «Трамп — президент мира». Встречали его овациями.

Лишь несколько депутатов попытались испортить высокому гостю праздник и в самом начале его речи начали выкрикивать что-то про геноцид в Палестине. Но их вывели из зала. А Трамп сразу же пообещал эпоху процветания даже не Израилю и Палестине, а всему региону.

«Через несколько поколений это будут вспоминать как момент, когда все начало меняться, и меняться к лучшему. Как и в случае с США сейчас, это будет Золотой век Израиля и Золотой век Ближнего Востока», — заявил президент США Дональд Трамп.

А пока Израиль встречает пленных, которых отпустил ХАМАС. Вот домой вернулся Бара Куперштейн: его отец, инвалид-колясочник, встал с коляски, чтобы обнять сына.

Празднует весь Израиль. Торжества в центре Тель-Авива.

«Впервые за два года мы можем дышать полной грудью. Нас переполняют эмоции. Сказать больше нечего — война окончена и народ Израиля жив», — заявила участница митинга Барбара Богорад.

В ответ Израиль освободил палестинцев, которые были приговорены к пожизненному заключению. Их на автобусах отправили в сектор Газа.

Теперь по плану Трампа между сектором Газа и Израилем должен наступить устойчивый мир. А насколько это вероятно — уже другой вопрос. Глава МИД России сегодня пожелал Трампу удачи, но обратил внимание на массу нерешенных проблем.

«Сейчас вот возвращаются тысячи газовитян домой. Как они будут там жить? Я не представляю себе», - отметил дипломат.

И никто не представляет. В секторе Газа практически не осталось целых зданий. Не говоря о том, что от рук израильтян погибли примерно 65 тысяч мирных жителей. Гуманитарные конвои Израиль пускает через границу редко, а когда пускает — каждый раз начинается столпотворение.

«Посмотрите на этот хаос! Еду кидают на землю. Это просто несправедливо! Почему с нами так поступают? Почему нельзя все организовать нормально?» - заявил житель Газы Мохаммед.

Строго говоря, как раз эти вопросы о послевоенном устройстве в секторе Газа сегодня и должны решать политики со всего мира на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Беда в том, что, например, руководство ХАМАС в Египет не поехало. Как и премьер Израиля Нетаньяху. То есть две силы, которые реально могут повлиять на обстановку в анклаве — этот саммит решили пропустить.

