«Процесс идет»: эколог объяснила сообщения о начале климатической катастрофы на Земле
Эколог Литвинская: данные о начале климатической катастрофы — преувеличение
Что нас ждет в ближайшие несколько лет?
Массовое вымирание живых организмов на планете из-за глобального потепления в ближайшие годы не произойдет. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала профессор, доктор биологических наук, заслуженный эколог Кубани Светлана Литвинская.
Эколог утверждает, что заявления зарубежных ученых о том, что Земля достигла первой климатической точки невозврата из-за роста концентрации парниковых газов, — это преувеличение.
Тем не менее, профессор согласилась с мнением, что на планете все же наблюдается процесс, однако даже через несколько лет климатической и экологической катастрофы не произойдет.
В октябре издание The Guardian сообщило, что, по данным международного доклада Global Tipping Points, по сравнению с концом XIX века средняя температура Земли выросла примерно на 1,4 °C. По мнению ученых, это положило начало процессу обесцвечивания кораллов (потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают — Прим. Ред.).
