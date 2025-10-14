«Я ходила по врачам»: Виктория Боня призналась, что хотела забеременеть от Руслана Гасанова

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Даже после расставания телеведущая продолжает хорошо высказываться о бывшем возлюбленном.

Телеведущая и блогер Виктория Боня неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном Руслане Гасанове. В новом подкасте на YouTube знаменитость призналась, что мечтала стать мамой во второй раз, однако не смогла смириться с гнетущей ревностью со стороны партнера.

Блогер рассказала, что на протяжении долгого времени в отношениях с Русланом царила гармония — партнеры искренне любили и поддерживали друг друга. По словам Виктории, ее чувства были настолько сильными, что она хотела построить с бизнесменом семью и родить второго ребенка, несмотря на разницу в возрасте в 13 лет.

«Я ходила по врачам, чтобы сделать это. То есть я готовилась к зачатию. И это о том, какая серьезность отношений у меня к нему была», — поделилась Виктория.

Однако экс-участница «Дома-2» призналась, что, хоть в отношениях и не было измен, Руслан оказался крайне ревнивым человеком. Бойфренд регулярно закатывал скандалы на ровном месте и даже запрещал телеведущей общаться с ее друзьями-мужчинами, с которыми ее связывала многолетняя дружба.

По словам Виктории, долгое время она даже не замечала, как регулярные ссоры сказываются на ее здоровье. Несколько лет назад врачи обнаружили у нее проблемы с щитовидной железой, которые начались на фоне сильных стрессов.

Боня заверила, что именно тогда она окончательно осознала, что не хочет подрывать свое здоровье и продолжать кому-то доказывать свою любовь. Пара распалась спустя год после начала отношений, в 2024-м.

Несмотря на болезненное расставание, Виктория уверена, что именно благодаря Руслану она научилась ценить себя и поняла, что имеет право на счастье. Телеведущая до сих пор хорошо относится к бывшему возлюбленному, не говоря о нем ничего плохого.

