Трамп подписал с посредниками Египта, Катара и Турции документ о прекращении огня в Газе

Документ заключен в ходе международного саммита.

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа со странами-посредниками — Египтом, Катаром и Турцией. Об этом сообщает Reuters.

Документ был заключен в ходе международного саммита на курорте Шарм-эш-Шейх, посвященного мирным инициативам в регионе.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о решении присвоить Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Власти Египта подчеркнули, что награда присуждена за «выдающийся вклад в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в том числе за ключевое участие в прекращении боевых действий в Газе.

Также 5-tv.ru сообщал о последствиях конфликта в секторе Газа. За время боевых действий погибли около 65 тысяч человек, а почти все здания района разрушены или повреждены. Освобожденных заложников встречали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп.

Для многих встреча долгожданная: например, Эйнав впервые за два года видит собственного сына.

