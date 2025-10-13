«Пренебрежения к государству»: в РФ хотят запретить госномера без триколора

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Финансовых трудностей для владельцев транспортных средств замена регистрационных знаков не создаст.

В России необходимо ввести единый стандарт для автомобильных госномеров и установить сроки для замены регистрационных знаков, на которых отсутствует изображение российского триколора. Об этом сообщила пресс-служба совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Telegram-канале.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на контроль все чаще встречающиеся случаи использования номеров без государственной символики. По словам Фадеева, некоторые владельцы новых автомобилей сознательно изготавливают дубликаты номерных знаков без триколора.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. Возможно, это демонстрация пренебрежения к государству или даже форма протеста», — заявил глава СПЧ.

Он предложил установить годичный срок для замены таких номеров. По словам главы СПЧ, финансовых трудностей для автовладельцев это не создаст, учитывая, «на каких автомобилях приходится видеть госномера без триколора». При этом Фадеев уточнил, что речь не идет о запрете квадратных номеров, которые используются на японских и американских машинах.

Ранее, 3 сентября, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заменить все автомобильные номера без российского флага на новые — бесплатно.

ГОСТ, предусматривающий обязательное наличие изображения российского триколора на госномерах с 2025 года, был утвержден приказом Росстандарта в ноябре 2024 года. За такое номера без государственной символики предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

