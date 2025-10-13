Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее продюсер заявил, что не понимает, по какой причине исполнительнице уделяют столько внимания.

Народный артист России Филипп Киркоров не обижается на музыкального продюсера Иосифа Пригожина за критику певицы MARGO. Об этом певец сам заявил во время беседы с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио». Киркоров также отметил, что считает прямоту Пригожина частью характера.

«Я не обижаюсь на Иосифа. Он всегда впереди <…> всех событий и всегда имеет свое собственное мнение на все. Это всегда было, и сколько я его знаю, 30 лет он всегда был таким», — поделился Киркоров.

Певец отметил, что Марго, не обращая внимания на всю критику, возглавляет чарты, активно работает и готовит новые хиты. По его словам, артистка напоминает ему Мадонну.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.