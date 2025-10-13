«Первый раз в жизни»: Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Подобное произошло с продюсером впервые.

Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время съемок подкаста из-за резкого скачка давления. В эксклюзивном комментарии Super.ru музыкант рассказал, что подобное произошло с ним впервые.

«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось и все. Первый раз в жизни», — пояснил Пригожин.

Продюсер в день инцидента прошел медицинское обследование, включая МРТ, которое не выявило патологий.

Несмотря на приверженность здоровому образу жизни и регулярные медосмотры, ситуация стала неожиданностью как для самого Пригожина, так и для его окружения. Продюсер предположил, что причиной могло стать переутомление или внешние факторы.

Ранее продюсер и его супруга, певица Валерия, едва не стали жертвами мошенников. Пригожин рассказал, что ему позвонил человек, который выглядел и звучал как один из его давних знакомых. Голос и внешность на видео были настолько похожи на настоящего друга, что Пригожин сначала не заподозрил обмана.

Однако по голосу и необычному поведению он усомнился и попросил супругу связаться с товарищем. В ходе разговора выяснилось, что аккаунт был взломан злоумышленниками, которые с помощью технологий deepfake создали поддельный видеозвонок.

