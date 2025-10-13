Суд в Москве приговорил блогера Арега Щепихина* к пяти годам колонии

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мужчине также запрещено администрировать сайты в течении двух с половиной лет.

Пресненский суд Москвы признал виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти по признакам пола, расы или национальности блогера Арега Щепихина*. Ему назначено ему пять лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально обвинение просило для Щепихина шесть лет колонии общего режима. Кроме того, блогеру запрещено администрировать сайты в течении двух с половиной лет.

Ранее, 2 июня Щепихин опубликовал видео, где «оскорбил религиозные объекты мусульман». На следующий день подсудимый записал видео с призывами к насилию на религиозной и национальной почве.

На другом видео блогер призывал свою аудиторию убедить «власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий».

3 июля на Ярославском вокзале Арега Щепихина похитили неизвестные и увезли за город. Как потом стало известно, его расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, и отпустили. Чеченские власти назвали задержание блогера законным. В итоге МВД задержало шестерых причастных, их обвиняют в похищении и превышении должностных полномочий.

В отношении самого Щепихина было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По информации суда, в результе психиатрической экспертизы у блогера диагностировано смешанное расстройство личности.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.