Умер американский актер Тони Фицпатрик

Американский актер, художник и поэт Тони Фицпатрик скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Причиной смерти актера стал сердечный приступ.

Тони Фицпатрик родился в 1958 году в пригороде Чикаго. Он получил образование в области искусства, а позднее стал работать в театрах родного города. Кроме того, он пробовал себя в качестве диджея на радио.

С конца 1980-х Фицпатрик стал появляться в кино, на его счету порядка четырехсот работ. Его можно было встретить в таких фильмах, как «Первобытный страх», «Бешеный пес и слава», «Филадельфия» и «Гладиатор», а также в роли охранника в сериале «Патриот».

