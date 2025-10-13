«Эмоции поутихли»: Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом

Оксана Самойлова попросила время на комментарии о разводе с Джиганом

Блогер подала заявление 6 октября — это стало неожиданностью для фанатов.

Модель и блогер Оксана Самойлова впервые высказалась после новости о разводе с рэпером Джиганом. Свой комментарий она опубликовала в социальных сетях.

«Знаю, что ждете комментарии… Но нужно время, чтобы эмоции поутихли», — написала блогер.

Пара вместе с 2010 года, в 2012 году официально оформила брак. В последние месяцы в СМИ появлялись слухи о разногласиях между супругами, и теперь они подтвердились: Оксана подала в мировой суд заявление на развод, зарегистрированное 6 октября.

Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

Ранее 5-tv.ru писал, что юрист прокомментировал предстоящий развод рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. По его словам, супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество и доходы, накопленные за годы брака. Эксперт отметил, что значение имеет наличие брачного договора — именно он определяет, каким образом распределяются активы.

